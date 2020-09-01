01.09.2020 (04:50)

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил с началом нового учебного года курсантов ТОВВМУ имени С.О.Макарова

Сегодня командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц посетил Тихоокеанское высшее Военно-Морское училище имени С. О. Макарова.

На общем построении училища командующий ТОФ поздравил курсантов с началом нового учебного года и пожелал им успехов в освоении военно-морской науки. Он отметил, что училище является базовым в вопросах подготовки специалистов для Тихоокеанского флота и командование делает все необходимое для того, чтобы с первого дня учёбы курсанты знакомились с кораблями флота, оказывает содействие в организации корабельных практик.

От имени ветеранских организаций флота будущих офицеров поприветствовал председатель Совета Союза моряков-подводников Тихоокеанского флота вице-адмирал в отставке Александр Конев.

Адмирал Сергей Авакянц наградил грамотами ТОФ лучшие учебные роты училища и вручил старшинские погоны наиболее отличившимся курсантам.

В свою очередь начальник Тихоокеанского высшего Военно-Морского училища имени С.О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлёв вручил командующему флотом Книгу памяти училища, изданную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня же командующий ТОФ выступил перед курсантами училища с лекцией, в ходе которой рассказал о сегодняшнем дне и перспективах развития Военно-Морского Флота России и Тихоокеанского флота, как его составной части.

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