01.09.2020 (04:30)

В Хабаровске состоятся памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине окончания ВОВ, с участием военнослужащих ВВО

3 сентября в столице Хабаровского края, по случаю 75-годовщины окончания Великой Отечественной войны (ВОВ), состоятся торжественные мероприятия, с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО).

В сквере у штаба военного округа состоится торжественная церемония открытия бюста Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Затем, на площади Славы Хабаровска, пройдет возложение цветов к Вечному огню, с участием командования ВВО, военнослужащих роты почетного караула и оркестра гарнизона.

По городским улицам в первой половине дня торжественным маршем пройдут военнослужащие в составе исторических парадных коробок, а также юнармейцы и кадеты. После чего, в центре военно-патриотической работы региона состоится тематический митинг.

Программа дня продолжится на стадионе им. Ленина, где с участием военнослужащих, руководства края и города пройдет возложение цветов к памятникам Маршалам Советского Союза Василевскому А.В. и Малиновскому Р.Я.

В технической части мероприятия состоится пролет авиации объединения ВВС и ПВО над центральной частью города, где будут задействованы истребители Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8-АМТШ и Ка-52, а также самолеты транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134. На стадионе им. Ленина пройдет статический показ современных образцов вооружения, боевой и специальной техники, а также историческая реконструкция боевых действий советских войск 1945 года по освобождению г. Хэйхэ.

Также, в течение дня военнослужащие соединений и частей ВВО в составе агитационных бригад адресно поздравят ветеранов ВОВ на территории гарнизона

Праздничная программа завершится проведением концерта на стадионе им. Ленина, с участием творческих коллективов края и праздничным салютом.

Особое внимание при проведении мероприятий будет уделено санитарно-противоэпидемиологическим мерам, по недопущению заноса и распространения короновирусной инфекции.

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