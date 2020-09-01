01.09.2020 (03:35)

В Беринговом море завершились учения Тихоокеанского флота

Моряки ТОФ выполнили более 50 боевых упражнений, многие из которых проведены впервые

В Беринговом море завершились учения Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. Также тихоокеанцы были задействованы в военно-морском учении «Океанский щит-2020».

Активная часть учения проходила с 24 по 31 августа в акватории Берингова моря, в Анадырском заливе, на Чукотском полуострове и на Камчатке. В этот период было выполнено более 50 боевых упражнений, в том числе совместная стрельба крылатыми ракетами по морской цели. В ходе комплекса учений моряки ТОФ впервые в истории высадили комбинированный воздушно-морской десант на побережье Чукотки, также впервые из Чукотского моря тактическая группа корветов провела артиллерийскую стрельбу по береговой невидимой цели.

Противолодочные самолёты Ту-142мз морской авиации отработали задачи по плановому патрулированию в назначенных районах Тихого океана, а истребители МиГ-31 обнаружили и уничтожили воздушные цели условного противника, осуществляли сопровождение противолодочных самолётов.

Суда вспомогательного флота выполнили в море более 20 заправок боевых кораблей топливом и водой.

К учениям привлекалось 30 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 самолётов и вертолётов, более 3 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники Тихоокеанского флота. В настоящее время проводится свёртывание сил.

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