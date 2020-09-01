01.09.2020 (01:06)

Участники конкурса «Авиадартс-2020» уничтожили мишени на полигоне под Рязанью

Участники Международного конкурса «Авиадартс-2020» провели первые боевые стрельбы. Летчики выполнили бомбометание, пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек.

Лучшими по итогам первой попытки стали в истребительной авиации – экипажи Су-30см из Ростовской области, в штурмовой авиации – экипажи Су-25 из Республики Беларусь, в армейской авиации – экипажи Ка-52 из Псковской области.

Заключительный этап конкурса «Авиадартс-2020» с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям спланирован на 1 сентября и пройдет на полигоне Дубровичи, где подготовлены 60 уникальных наземных целей. На территории полигона сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени.

По итогам первых четырех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, поисково-спасательная работа) уверенно лидирует российская команда.

Конкурс завершится 5 сентября 2020 г.

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