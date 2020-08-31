31.08.2020 (16:00)

Минобороны России по просьбе губернатора Иркутской области окажет помощь в демонтаже пришедших в негодность в результате наводнения строений в Тулунском районе

В соответствии с обращением губернатора Иркутской области об оказании помощи администрации и жителям Тулунского района в демонтаже строений пришедших в негодность в результате последствий наводнения Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение о направлении в Тулун сводного отряда из числа специалистов инженерных подразделений с военной специальной техникой.

Сводный отряд совершил марш своим ходом протяженностью свыше 350 километров из Иркутска в Тулунский район. Сразу после прибытия на место наши специалисты совместно с представителями администрации района провели рекогносцировку местности, определили очередность и объемы предстоящих работ.

Для разбора и демонтажа пришедших в негодность строений будет применяться военная специальная техника – инженерные путепрокладчики БАТ-2, инженерная машина разграждения, экскаватор. Личный состав сводного отряда уже приступил к выполнению задач демонтажа строений первой очереди.

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