01.09.2020 (00:30)

В Краснодарском училище летчиков прошла присяга курсантов 1 курса

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им.А.К.Серова прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге курсантов 1 курса.

Всего более 350 курсантов приняли присягу, включая 15 девушек.

До мероприятия курсанты прошли курс общевойсковой подготовки, с изучением общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, строевой, огневой, тренажерной подготовки, который закончился полевым выходом.

Торжественная церемония прошла под руководством начальника училища генерал-майора Сергея Румянцева.

Справочно:

Среди курсантов 21 юноша окончил школу с золотой или серебряной медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием имеют 3 человека. Окончили суворовские и президентские кадетские училище 25 человек, из них 10 – с отличием. Свидетельство пилота и налет часов имеют 29 первокурсников. Спортивный разряд – 22 человека. 60 человек осуществляли прыжки с парашютом.

Из рядов Всероссийского движения «Юнармия» - 46 курсантов, волонтерского движения – 14. Имеют Золотой знак ГТО – 91 человек.

Среди девушек трое окончили школу с золотой медалью, а одна девушка имеет 10-часовой налет на самолете Як-52.

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