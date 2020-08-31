31.08.2020 (21:49)

Участники международного конкурса «Уверенный приём» посетили мемориальный комплекс «Хатынь»

Сегодня представители команд Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Социалистической Республики Вьетнам, посетили мемориальный комплекс «Хатынь».

Участникам соревнований была представлена главная хатынская скульптура «Непокоренный человек», воссозданные срубы уничтоженных домов.

Благодаря «Кладбищу деревень», которое находится на территории мемориального комплекса, представители команд узнали, что на совести немецко-фашистских захватчиков 619 сожженных поселений только в Беларуси. Многие из этих деревень после войны были восстановлены. А 186 исчезли с географических карт навсегда… Некоторые также превратились в мемориальные комплексы.

Справочно:

Международный конкурс «Уверенный приём» проходит впервые в столице Союзного государства, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

В российскую команду, которая была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса, вошли представители видов и родов войск, Западного военного округа, а также курсанты Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

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