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31.08.2020 (21:20)

Специалисты БПЛА из России победили во втором этапе конкурса АрМИ-2020 «Соколиная охота» в Воронежской области

Расчеты беспилотных летательных аппаратов из России и Беларуси завершили второй этап соревнований АрМИ-2020 «Соколиная охота» в Воронежской области.

Расчеты авиационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Элерон-3» и SuperCam-350 выполнили упражнение «Вывод из-под удара» на полигоне Погоново в Воронежской области.

По условиям соревнований, расчеты разрабатывали безопасный маршрут выхода из окружения разведывательной группы, которой противостояло три группы, имитирующие противника. 

Сложность этапа заключалась в трудности опознания различных групп с высоты, на которой действует БПЛА, а также в обеспечении согласованности действий расчета беспилотника и разведгруппы, действующей на местности. 

Штрафные минуты в данном упражнении начислялись отдельно за неточности в определения координат и азимутов, а также за указание неверного направления безопасного выхода подразделения.

С наименьшим количеством штрафных минут задачу выполнил расчет Вооруженных Сил Российской Федерации, показав время 1 ч 16 мин. Расчет из Республики Беларусь вывели условную разведгруппу из-под огня со вторым временем: 2 ч 34 мин 45 сек.

Международный конкурс «Соколиная охота» проходит в рамках Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября. Операторы беспилотных авиационных комплексов из России и Беларуси соревнуются в ведении воздушной разведки, корректировке артиллерийского огня, точности обеспечения деятельности наземных подразделений.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Соколиная охота
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