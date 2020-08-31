Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2020 (20:30)

Под Саратовом стартовал финальный этап международного конкурса «Мастера артиллерийского огня»

На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области стартовал финальный этап международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» — «Эстафета».

В ходе данного этапа, в котором участвуют два минометных расчета от каждой команды, военнослужащие из Армении, Белоруссии, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана на минометных комплексах «Сани» преодолевают трассу, оборудованную косогором, холмом, бродом, ограниченным проходом, обозначенным поворотами, колейным мостом и проходом в минно-взрывном заграждении. Личный состав поражает цели из миномета, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74 на дальностях от 250 до 2 тыс. метров. Данный этап пройдет в течение нескольких дней.

По итогам первых двух этапов конкурса — «Индивидуальная гонка» и «Ночной спринт» — уверенно лидирует российская команда.

Международный конкурс «Мастера артиллерийского огня» завершится 3 сентября.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Сегодня в Узбекистане российская команда военных автоинспекторов стала серебряным призером испытания «Технический перерыв» конкурса «Дорожный патруль»
В Узбекистане прошел самый зрелищный этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»
Лучшими оружейниками на АРМИ-2020 признаны военнослужащие из России, Узбекистана и Армении
На конкурсе «Аварийный район» установлен новый мировой рекорд

Метки:
АрМИ , Мастера артиллерийского огня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false