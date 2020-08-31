31.08.2020 (20:30)

Под Саратовом стартовал финальный этап международного конкурса «Мастера артиллерийского огня»

На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области стартовал финальный этап международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» — «Эстафета».

В ходе данного этапа, в котором участвуют два минометных расчета от каждой команды, военнослужащие из Армении, Белоруссии, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана на минометных комплексах «Сани» преодолевают трассу, оборудованную косогором, холмом, бродом, ограниченным проходом, обозначенным поворотами, колейным мостом и проходом в минно-взрывном заграждении. Личный состав поражает цели из миномета, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74 на дальностях от 250 до 2 тыс. метров. Данный этап пройдет в течение нескольких дней.

По итогам первых двух этапов конкурса — «Индивидуальная гонка» и «Ночной спринт» — уверенно лидирует российская команда.

Международный конкурс «Мастера артиллерийского огня» завершится 3 сентября.

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