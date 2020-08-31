31.08.2020 (20:22)

Гвардейская танковая армия ЗВО отметит свой профессиональный праздник масштабными учениями в Московской и Нижегородской областях

В преддверии дня танкиста гвардейская танковая армия Западного военного округа проведет масштабные учения в Московской и Нижегородской областях.

В ходе учений военнослужащие Кантемировской танковой дивизии ЗВО проведут боевые стрельбы из танков Т-80, а также выполнят один из самых сложных элементов боевой подготовки преодоление водной преграды, мотострелковые подразделения выполнят боевые стрельбы из вооружения БМП-2.

На полигоне Мулино Нижегородской области танковые, мотострелковые, артиллерийские подразделения выполнят боевые задачи в наступлении и обороне, а также задачи по освобождению населенного пункта от условных террористов.

Всего в учениях на территории трех полигонов Западного военного округа будет задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих и порядка 700 ед. вооружения военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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