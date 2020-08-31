31.08.2020 (20:11)

Сегодня в Узбекистане российская команда военных автоинспекторов стала серебряным призером испытания «Технический перерыв» конкурса «Дорожный патруль»

Сегодня в рамках международного конкурса военных автоинспекторов «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020 года на территории полигона Кокандский завершилось самое трудоёмкое состязание – «Технический перерыв».

В ходе испытания российская команда технического персонала военной автоинспекции стала серебряным призером состязания.

В очередной раз российские военнослужащие продемонстрировали умение применять передовые схемы технических работ для достижения наилучшего результата.

Взяв «серебро», команда Российской Федерации достигла главной цели своего участия в испытании, продемонстрировала умение технического персонала военной автоинспекции работать единой командой.

При проведении испытания российской командой были полностью соблюдены жесткие требования безопасности при замене колеса на дороге (площадке), определенные правилами дорожного движения, что было отмечено главным судей конкурса и членами судейской комиссии.

Необычное испытание «Технический перерыв» конкурса «Дорожный патруль-2020», где соревновались военнослужащие из состава технического персонала военной автоинспекции Белоруссии, России и Узбекистана, проводился среди лучших знатоков в подготовке, ремонте и эвакуации транспортных средств, находящихся в распоряжении военных автоинспекторов разных стран.

Демонстрация навыков специалистов по техническому обслуживанию осуществлялась на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3» предоставленных военной автоинспекцией Республики Узбекистан.

Основные мероприятия международного конкурса «Дорожный патруль» завершаться 3 сентября торжественным награждением команд из Белоруссии, России, Узбекистана и военнослужащих, победивших в отдельных номинациях.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. Минобороны республики предоставила командам-участницам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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