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31.08.2020 (20:08)

Расчеты модернизированных САУ «Малка» и «Пион» приступили к совершению многокилометрового марша в Тамбовской области

Военнослужащие артиллерийского соединения Западного военного округа приступили к совершению 20-километрового марша на боевых машинах в район учения в Тамбовской области.

Расчеты модернизированных артиллерийских систем (САУ) «Малка» и «Пион» были подняты по тревоге и отработали действия по приведению в высшую степень боевой готовности. При совершении марша военнослужащие выполнили нормативы по преодолению условно зараженного участка местности, развёртыванию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.

Практический этап учений впервые пройдет с расчетами новейших самоходных пушек «Малка» полупрямой наводкой для поражения целей в зоне прямой видимости.

САУ «Малка» способны производить до трех выстрелов в минуту и предназначены для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км.

Тактическое учение артиллеристов продлится в течение недели. Всего в нем задействовано свыше 500 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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