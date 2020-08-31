31.08.2020 (20:00)

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» обсудили вопросы развития движения «Киберпатриот»

30 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» обсудили вопросы развития движения «Киберпатриот».

В павильоне, посвященном развитию киберспорта и расположенном в клубе болельщиков Армейских международных игр, представители Минобороны России, Государственной Думы Российской Федерации, IT-компаний и вузов ознакомились с деятельностью движения «Киберпатриот», а также обсудили перспективы развития движения, впервые объединившего два направления — киберспорт и кибербезопасность.

Движение «Киберпатриот» создано по инициативе Департамента информационных систем Минобороны России в мае 2018 года. Основной задачей объединения «Киберпатриот» является не только подготовка и популяризация профессии ИТ-специалистов, но и продвижение основ этики в сфере киберспорта и кибербезопасности.

В брифинге приняли участие: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - председатель экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Владимир Кононов, ответственный секретарь экспертного совета при комитете Госдумы по образованию и науке Госдумы РФ, директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента, доктор экономических наук, профессор Елена Аксенова, декан факультета информационных технологий и анализа данных Института экономики, математики и информационных технологий ЭМИТ РАНХиГС, кандидат технических наук Павел Голосов, руководитель «Ассоциации Компьютерного спорта» Ратибор Попов, советник аппарата правления ПАО «Промсвязьбанк» Максим Хрусталев, директор АНО ДПО «Учебный центр «Эшелон» Александр Дорофеев, заместитель руководителя компании «ИТ-Бастион» Николай Новожилов, организаторы Движения «Киберпатриот» Александр Осадчук, Денис Алленов, Виктор Чабаненко и Владимир Михайлов.

Как отметил заместитель руководителя Департамента информационных систем полковник Осадчук Александр, цифровая трансформация всех сфер деятельности человека требует подготовки ИТ-специалистов нового поколения. Объединение киберспорта и кибербезопасности позволит готовить молодое ИТ-поколение начиная со школьной скамьи».

«Воплощай мечты, вдохновляй мир». С таким лозунгом поприветствовал всех неравнодушных к российскому киберспорту, коллег и партнеров основатель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов.

«Кибергигиена и кибербезопасность» должны стать одним из главных условий жизни в современном мире», - отметил руководитель Учебного центра «Эшелон» Дорофеев Александр.

По словам заместителя руководителя Военного технополиса «ЭРА» полковника Андрея Морозова, технополис станет акселератором движения. Операторы научных рот ранее уже участвовали в соревнованиях и занимали призовые места. А в будущем площадка технополиса может использоваться при проведении отдельных этапов соревнований».

Депутат Государственной Думы, председатель экспертного совета по научно-технологическому развитию Владимир Кононов отметил особую важность обучения и воспитания специалистов начиная с раннего возраста. Объединение игры и обучения даст новый эффект и расширение аудитории.

Важнейшую роль движения отметил декан РАНХиГС Павел Голосов: «Академия является ведущим вузом по подготовке специалистов по Цифровой трансформации и активно участвует в мероприятиях Движения».

Умение работать в команде, основы игровых дисциплин, основы безопасного поведения в сети «Интернет» — вот тот минимум знаний, который получают школьники в процессе обучения. «Киберпатриот» — это не только ответ вызовам времени, но путь к созданию гарантированной лидирующей позиции нашей страны в области ИТ-технологий.

Уникальная площадка в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», посвященная киберспорту, открыта для посещения до окончания работы Клуба болельщиков Армейских международных игр.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице