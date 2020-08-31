Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2020 (19:47)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошла тренировка с расчетами полевых и стационарных узлов связи

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии Военно-воздушных и противовоздушной обороны Западного военного округа прошла тренировка по связи, основной задачей которой была организация устойчивой защищённой связи между подразделениями и вышестоящими командными пунктами по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам связи.

В рамках тренировки было скрытно развернуто более 20 подвижных полевых узлов связи на базе автомобильных базовых шасси. Военнослужащие провели их маскировку, обеспечили охрану и оборону, отработали ряд нормативов по развёртыванию, а также установлению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи во всех диапазонах частот.

Для выполнения учебно-тренировочных задач связисты применяли подвижные радиорелейные станции Р-419Л1, Р-409, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей». Расчёты подвижных полевых узлов показали высокий уровень профессионального мастерства и готовности к выполнению учебно-боевых задач. Мероприятие носило плановый характер.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
На западе России завершилось масштабное учение, в котором было задействовано 6 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц бронетехники
В Нижегородской области военнослужащие отдельной танковой бригады ЗВО отработают уничтожение условного противника из всего комплекса вооружения танков Т-72Б3
В Нижегородской области военнослужащие отдельной танковой бригады ЗВО отработают уничтожение условного противника из всего комплекса вооружения танков Т-72Б3
Разведчики ЗВО отразили атаку диверсионной группы в Нижегородской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false