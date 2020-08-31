31.08.2020 (19:42)

В Узбекистане прошел самый зрелищный этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»

На горном полигоне Фориш в Джизакской области Республики Узбекистан прошел самый зрелищный этап соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета».

На этапе «Командное первенство» военным медикам предстояло добраться до группы условно раненых через рвы, бревна, воронки от снарядов и завалы, затем извлечь пострадавших из поврежденного бронетранспортера и оказать им первую помощь. Затем группе медицинских специалистов необходимо было на себе эвакуировать обездвиженных бойцов к водоему, где при помощи альпинистского снаряжения раненых переправили через искусственную преграду к санитарному транспорту.

В течение дня судейской комиссии предстояло оценивать правильность прохождения этапа всеми участниками соревнований. Результаты определят страну-победителя главного состязания «Военно-медицинской эстафеты».

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» — комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств-участников Армейских международных игр.

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