Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2020 (19:42)

В Узбекистане прошел самый зрелищный этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»

На горном полигоне Фориш в Джизакской области Республики Узбекистан прошел самый зрелищный этап соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета».

На этапе «Командное первенство» военным медикам предстояло добраться до группы условно раненых через рвы, бревна, воронки от снарядов и завалы, затем извлечь пострадавших из поврежденного бронетранспортера и оказать им первую помощь. Затем группе медицинских специалистов необходимо было на себе эвакуировать обездвиженных бойцов к водоему, где при помощи альпинистского снаряжения раненых переправили через искусственную преграду к санитарному транспорту.

В течение дня судейской комиссии предстояло оценивать правильность прохождения этапа всеми участниками соревнований. Результаты определят страну-победителя главного состязания «Военно-медицинской эстафеты».

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» — комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств-участников Армейских международных игр.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Лучшими оружейниками на АРМИ-2020 признаны военнослужащие из России, Узбекистана и Армении
На конкурсе «Аварийный район» установлен новый мировой рекорд
Награждены победители конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр-2020
Победой экипажа МАК «Махачкала» завершился четвертый этап международного конкурса «Кубок моря-2020»

Метки:
Военно-медицинская эстафета , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false