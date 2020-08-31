31.08.2020 (19:38)

Лучшими оружейниками на АРМИ-2020 признаны военнослужащие из России, Узбекистана и Армении

Лучшими оружейниками на Армейских международных играх-2020 признаны команды России, Узбекистана и Армении соответственно. Такие итоги были установлены по итогам конкурса по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник», который проходил на полигоне Константиновка в Пензенской области с 23 по 31 августа.

Кубки, медали и подарки победителям в торжественной обстановке вручили начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«География конкурса расширяется. В этом году уже приняли участие 8 команд, из них четыре – впервые. Думаю, что география конкурса продолжит расширяться, а команды продолжат устанавливать новые и новые рекорды. Участники конкурса порадовали нас достойными выступлениями, в честной и бескомпромиссной борьбе проявили целеустремленность, силу воли и уважение к соперникам и коллегам по ратному делу. Поздравляем всех участников конкурса с завершением пятого юбилейного конкурса «Мастер-оружейник», — сказал генерал Николай Паршин.

«Уважаемые друзья, международный конкурс стал уже традиционным на пензенской земле. Я искренне благодарю Министра обороны РФ, Героя России, Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что конкурс проводится у нас, на базе Пензенского артиллерийского инженерного института. Спасибо всем, кто подготовил и провел этот конкурс на самом высоком организационном уровне. Это огромный труд, огромная работа. Также хочется поблагодарить участников, которые приехали к нам. Было очень интересно наблюдать за вашими успехами», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Международный конкурс проводился в пятый раз. В соревнованиях участвовали восемь команд. По этому показателю он являлся самым представительным. Впервые в конкурсе принимали участие команды вооружённых сил Лаоса, Камбоджа, Конго и Абхазии. Также в соревнованиях были представлены сборные команды России, Армении, Ирана и Узбекистана. Состязания проходили в пять этапов. Оружейники выявляли лучших в ремонте и стрельбе из гаубиц, зенитных установок и реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия. За каждый промах, упавший элемент или недокрученную гайку команды получали по 30 секунд штрафного времени.

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