31.08.2020 (19:23)

Награждены победители конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр-2020

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла торжественная церемония закрытия международного этапа конкурса военных полицейских «Страж порядка».

За звание лучших военных полицейских в этом году боролись команды из Армении, Ирана и России.

В трех из четырех этапов конкурса сборная России заняла первое место. В состязаниях третьего этапа лучшими стали военные полицейские из Исламской Республики Иран.

В общем зачете после напряженной борьбы российская команда заняла первое место впервые за всю историю соревнований, меньше чем за час преодолев 10-километровую полосу препятствий. Команда Ирана заняла второе место, «бронза» досталась военным полицейским из Армении.

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковник Сергей Кураленко, обращаясь к участникам соревнований, судьям и болельщикам, отметил, что все команды, представленные на международном конкурсе, подтвердили свой высокий профессионализм, волю к победе и взаимовыручку, а проведение конкурса стало важным вкладом в укрепление обороноспособности стран-участниц, что в конечном итоге способствовало улучшению боевого содружества.

Стоит подчеркнуть, что выучка команд постоянно растет и одержать победу в соревнованиях становится с каждым годом все сложнее. К примеру, большинство участников соревнований из команды Исламской Республики Иран — победители различных соревнований, в том числе и международного уровня.

Справочно:

Соревнования международного этапа конкурса «Страж порядка» проводились в период с 24 по 31 августа в четыре этапа. На первом этапе военные полицейские состязались в мастерстве стрельбы из штатного оружия, в ходе второго преодолевали полосу препятствий, состоящую из семи элементов, а на третьем — выполняли нормативы по огневой (снаряжение магазина патронами, сборка автомата и метание гранаты на точность) и медицинской подготовке (наложение кровоостанавливающего жгута), а также по РХБ защите.

Финальные состязания прошли в виде командной гонки на 10-километровой полосе препятствий «Гонки героев», включающей 46 элементов.

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