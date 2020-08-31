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31.08.2020 (19:14)

Победой экипажа МАК «Махачкала» завершился четвертый этап международного конкурса «Кубок моря-2020»

В рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» команды стран-участниц завершили очередной этап состязаний — «Стрельба по воздушной цели».

На этом этапе конкурсантам необходимо было поразить воздушную цель, расположенную на удалении 500 метров, которую имитировал гелиевый аэростат, затратив на это 50 боеприпасов и максимально короткое время.

В соответствии с результатами жеребьевки первыми к испытанию приступили военные моряки из Азербайджанской Республики, затем свое мастерство показала команда Российской Федерации.

По результатам выполнения данного упражнения экипажи малого артиллерийского корабля (МАК) «Махачкала» и патрульного корабля «G-122» успешно справились с заданием, но российская команда показала лучший результат по времени, опередив своих коллег из Азербайджана.

В настоящее время по результатам трех завершившихся эпизодов конкурса лидирует команда из России с результатом в 156 баллов.

Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» проходит на территории военно-морской базы Пута ВМС Азербайджанской Республики и продлится до 4 сентября. За время проведения состязаний моряки двух стран покажут свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Кубок моря
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