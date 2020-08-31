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31.08.2020 (19:10)

Участники конкурса «Танковый биатлон» подготовили боевые машины к полуфинальным заездам

Сегодня в объявленный «день тишины» участники конкурса «Танковый биатлон» были заняты подготовкой своих боевых машин к предстоящим соревнованиям — полуфинальным заездам.

Особое внимание было уделено проверке технического состояния танков, исправности и функциональности узлов и механизмов боевых машин. Кроме того, участники конкурса и технический персонал команд провели выверку прицельных приспособлений и проверку боем 125-мм гладкоствольных пушек, 12,7-мм зенитных и 7,62-мм спаренных пулеметов танка Т-72Б3.

Полуфинальные заезды проводятся в формате эстафеты. Три экипажа каждой сборной поочередно проходят трассу состязаний на одном танке. Порядок преодоления маршрута определяется жребием за час до старта. Всего предусмотрено четыре варианта.

В ходе эстафеты экипажи должны поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом танкового биатлона.

Начало первого заезда дня в 11:00. Второй заезд будет проведен в 15:00.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Танковый биатлон
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