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31.08.2020 (19:30)

На конкурсе «Аварийный район» установлен новый мировой рекорд

В Сергиевом Посаде Московской области на полигоне Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов завершился первый этап конкурса «Аварийный район» Армейских международных игр-2020

Команда 12-го Главного управления Минобороны России вышла в лидеры с большим отрывом от остальных команд, зафиксировав новый мировой рекорд по прохождению специальной полосы с результатом 36 минут 8 секунд, улучшив время 2019 года на 9 минут 52 секунды.

На этапе конкурса участники преодолели зараженный участок в средствах спецзащиты, прошли огненно-штурмовую полосу и полосу спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортировали оборудование через пересеченную местность на автомобиле, работали с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождали условно пострадавших из-под завалов. Данный этап требует от команд не только выносливости, ловкости, сноровки, силы воли, но и умения ориентироваться в условиях ограниченной видимости.

Трассы полигона максимально имитируют зону природных и техногенных катастроф. Они оборудованы всем необходимым от колейного моста до участков экстремального маневрирования на автомобильной технике.

За день соревнований спасатели ликвидировали более восьми различных смоделированных аварийных ситуаций.

Этот результат команды, официально зарегистрированный международными судьями и наблюдателями, стал лучшим за всю историю Армейских международных игр.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Аварийный район , АрМИ
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