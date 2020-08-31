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31.08.2020 (18:37)

Военный духовно-просветительский центр открылся в Главном храме ВС РФ в Подмосковье

Военный духовно-просветительский центр, оснащённый самым современным оборудованием для обучения, открылся в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковном парке «Патриот».

Строители возвели и оснастили центр за максимально короткие сроки.

Как рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Мисковец, в центре будут проходить переподготовку и повышение квалификации помощники командиров по работе с верующими военнослужащими, руководители групп психологической работы и заместители командиров по военно-политической работе.

«Обучение будет осуществляться силами профессорско-преподавательского состава Военного университета Минобороны России, который является ведущим учебным заведением России», — сообщил Виктор Мисковец.

В состав центра вошли факультет дополнительного профессионального образования Военного университета МО РФ и Школа сестер и братьев милосердия филиала Военно-медицинской академии имени С М. Кирова.

В освещении духовно-просветительского центра также принял участие архиепископ Феогност Каширский.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура , Главный храм ВС РФ
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