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31.08.2020 (18:32)

Определены финалисты первого этапа международного конкурса «Аварийный район»

В Сергиевом Посаде Московской области на полигоне Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов завершен второй этап международного конкурса «Аварийный район» — «Специальная полоса».

По итогам второго дня соревнований первое место занимает команда 12-го Главного управления Минобороны России, второе место за командой Северного флота и тройку лидеров замыкает команда МЧС России.

На данном этапе конкурса участники преодолели зараженный участок в средствах спецзащиты, прошли полосу спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортировали оборудование через пересеченную местность на автомобиле, работали с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождали условно пострадавших из-под завалов.

Сегодня на «Специальную полосу» вышли команды Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Конго, Социалистической Республики Вьетнам, 12-го Главного управления Минобороны России, Северного флота и МЧС России.

После прохождения полосы участники из Конго исполнили национальные танцы под музыку своей республики.

В следующие дни участникам игр предстоит пройти еще два этапа конкурса — «Эстафета» и «Победный рывок».

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Аварийный район , АрМИ
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