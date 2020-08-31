31.08.2020 (18:30)

Организаторами конкурса «Аварийный район» создан единственный на АрМИ-2020 современный мультимедийный комплекс

Организаторами конкурса «Аварийный район» — 12-м Главным управлением Минобороны России — с помощью современных устройств связи создан единственный на Армейских международных играх-2020 современный мультимедийный комплекс, за счет которого поводится трансляция соревнований в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в парке «Патриот» и в парке культуры и отдыха Сергиева Посада.

Каждый зритель конкурса может ощутить себя на трибунах полигона учебного центра, а также пройти с участником все препятствия рубежей специальной полосы за счет онлайн-трансляции сразу с нескольких стационарных и подвижных камер.

Сегодня на этапе конкурса участники преодолели зараженный участок в средствах спецзащиты, прошли огненно-штурмовую полосу и полосу спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортировали оборудование через пересеченную местность на автомобиле, работали с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождали условно пострадавших из-под завалов.

Следующий этап соревнований «Эстафета» стартует 1 сентября, где свои умения продемонстрируют все команды конкурса «Аварийный район» —Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики, 12-го Главного управления Минобороны России, Северного флота и МЧС России.

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