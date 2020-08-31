31.08.2020 (18:14)

В КВЦ «Патриот» состоялась церемония закрытия конкурса Армейских международных игр-2020 «Страж порядка»

Сегодня в рамках Армейских международных игр-2020 на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» прошла торжественная церемония закрытия конкурса «Страж порядка».

За звание лучших военных полицейских в этом году боролись команды из Армении, Ирана и России.

В итоге в упорной борьбе первое место в конкурсе «Страж порядка» завоевала команда военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Серебряным призером стала команда Исламской Республики Иран, а обладателем бронзовых медалей — команда военных полицейских Республики Армения.

На церемонии закрытия конкурса начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковник Сергей Кураленко отметил высокую выучку и умение, силу и выносливость участников состязаний, а также их серьезную подготовку к соревнованиям.

«Все команды, выступавшие на конкурсе, подтвердили свой высокий профессионализм, проявили волю к победе и взаимовыручку. Проведение армейского международного конкурса «Страж порядка» стало важным вкладом в дело укрепления боевого содружества между странами-участницами Армейских международных игр», — отметил генерал-полковник Сергей Кураленко.

«Считаю необходимым расширить число участников конкурса «Страж порядка» в следующем году. Мы пригласим на конкурс не только те страны, в вооруженных силах которых есть полиция, но всех желающих, в армиях которых есть структуры, обеспечивающие законность, правопорядок и дисциплину в войсках», — добавил генерал-полковник Сергей Кураленко.

Победителям в индивидуальных и командных соревнованиях были вручены памятные дипломы и ценные подарки, а артисты Центрального дома Российской армии порадовали участников и гостей церемонии праздничным концертом.

Справочно:

Соревнования международного этапа конкурса «Страж порядка» проводились в период с 24 по 31 августа в четыре этапа. На первом этапе военные полицейские состязались в мастерстве стрельбы из штатного оружия, в ходе второго преодолевали полосу препятствий, состоящую из семи элементов, а на третьем — выполняли нормативы по огневой (снаряжение магазина патронами, сборка автомата и метание гранаты на точность) и медицинской подготовке (наложение кровоостанавливающего жгута), а также по РХБ защите.

Финальные состязания прошли в виде командной гонки на 10-километровой полосе препятствий «Гонки героев», включающей 46 элементов.

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