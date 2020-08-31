31.08.2020 (17:59)

Установив два рекорда в эстафете на боевых машинах, экипажи российской команды выиграли заключительный этап конкурса «Десантный взвод»

На полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные», завершился заключительный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках АрМИ-2020.

В эстафете от каждой команды приняло участие по три экипажа. Гонка проходила по установленному замкнутому маршруту протяженностью 5 километров в индивидуальном порядке, где каждый экипаж команды проходил по одному кругу с огневым рубежом и передавал эстафету следующему.

Приняв старт, боевые машины поочередно преодолевали бревно, участок маневрирования, противотанковый ров. После чего, на огневом рубеже, загрузив по 12 бронебойно-трассирующих снарядов к 30-мм автоматической пушке и по 18 патронов к спаренному пулемету (из них 7 трассирующих), выходили на рубеж открытия огня. В случае промаха, боевой машине предстояло пройти по одному штрафному кругу, протяженностью 300 метров за каждую непораженную мишень.

«Для наводчика была сложность - это стрельба, потому что есть боковой ветер, после каждого выстрела снаряд летит в разные места, приходится корректировать огонь. Кроме того, особое внимание уделялось преодолению трамплинов, так как при их преодолении, задача командира и наводчика-оператора - крепко держаться внутри боевой машины, а механика-водителя - технически правильно преодолеть это препятствие, с наименьшими последствиями», – отметил командир боевой машины российской команды гвардии сержант Павел Батуев.

Далее на дистанции был преодолен скоростной участок, косогор, брод, проход в минно-взврывном заграждении, трамплин и колейный мост с дальнейшим финишем.

«Сегодня наша боевая машина под моим управлением стартовала первой, что накладывало большую ответственность. Но волнения не было, отработал как положено. Сразу же оторвался от преследователей в лице экипажа команды из Китая, чтобы наводчик-оператор отстрелял спокойно, уже не чувствуя, что сзади есть соперники. А чисто пройти дистанцию, без штрафа уже не составляло никаких проблем», - поделился после финиша механик-водитель боевой машины российской команды гвардии старший сержант Евгений Яндер.

Умелое управление экипажем боевой машины ее командиром, отличная стрельба наводчика-оператора, а также скоростное и чистое прохождение трассы механиком-водителем, позволило экипажу в составе командира боевой машины гвардии сержанта Павла Батуева, наводчика-оператора гвардии ефрейтора Ивана Соловьева и механика-водителя гвардии старшего сержанта Евгения Яндера установить новый рекорд соревнований в прохождении трассы со временем 22 минуты 45 секунд, тем самым почти на минуту превзойдя результат, установленный экипажем российской команды под командованием гвардии младшего сержанта Александра Каравай, установленный на этой же трассе 25 августа с.г. в рамках индивидуальной гонки.

По итогам эстафеты лучшее время показала российская команда, которая с результатом 22 минуты 18 секунд, заняла первое место и также установила новый рекорд соревнований, более чем на полторы минуты превзойдя прошлогодний результат, установленный здесь же российской командой. На втором месте десантники из Беларуси, отставшие от россиян на 4 минуты 10 секунд. Третьей с результатом 34 минуты 05 секунд стала команда Алжирской Народной Демократической республики.

Завтра на полигоне Завеличье Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения состоится торжественное закрытие конкурса.

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