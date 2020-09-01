01.09.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил сотрудников, курсантов и воспитанников военных учебных заведений с Днем знаний

Уважаемые руководители, преподаватели, сотрудники,

слушатели и курсанты военно-учебных заведений,

воспитанники и воспитанницы довузовских образовательных учреждений!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Прошедший учебный год стал серьезным испытанием на прочность для всей системы образования страны.

Учебные заведения Министерства обороны с честью выдержали проверку в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. В короткий срок были перестроены основные виды деятельности образовательных организаций. Этому во многом способствовала ранее проведенная работа по формированию электронной информационной образовательной среды.

Особую благодарность хочу выразить профессорско-преподавательскому составу, который создал все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса и не допустил снижения уровня знаний обучающихся, в том числе при использовании дистанционных технологий.

Уверен, что наступающий учебный год станет очередным шагом на пути повышения качества обучения.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и достижения поставленных целей на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу



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