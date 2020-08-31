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31.08.2020 (17:51)

В центре служебного собаководства ВС РФ состоялась церемония награждения победителей международного кинологического конкурса «Верный друг»

Сегодня в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском городском округе Московской области состоялась церемония закрытия конкурса и награждение победителей пятого международного кинологического конкурса «Верный друг».

Со словами поздравления к победителям выступил главный судья международного конкурса - начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев.

В жесткой и конкурентной борьбе призовые места заняли следующие команды:

Первое место по сумме баллов заняли команды кинологов из Российской Федерации и Республики Узбекистан, второе место у военных кинологов из Республики Беларусь, замкнула тройку призеров сборная Алжирской Народной Демократической Республики.

Стоит отметить, что в нынешнем году в конкурсе дебютировали две сборные: Социалистической Республики Вьетнам и Государства Израиль. Несмотря на то, что по итогу соревнований они не смогли пробиться в тройку призёров, оргкомитет конкурса отметил кинологов этих стран специальными наградами.

В женской части конкурса приняли участие две сборные. Помимо хозяек состязаний за победу также боролась команда Республики Беларусь. В отличие от мужчин, у женщин места распределились в личном зачёте.

По результатам выполнения всех упражнений первое место между собой поделили ефрейтор Диана Зеленова из России и старший сержант Светлана Капустина, представляющая белорусскую сборную. «Серебро» – у рядовой Марины Жоховой из российской команды. Замкнула призовую тройку ещё одна представительница нашей страны - рядовая Ангелина Раздобреева.

Также специальным призом «За волю к победе» была отмечена россиянка ефрейтор Диляра Садыкова.

Победителям были вручены медали Армейских международных игр - 2020, памятные призы и подарки от спонсоров.

По завершении мероприятия команды прошли перед зрителями торжественным маршем, затем на концертной площадке выступили творческие коллективы.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Верный друг
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