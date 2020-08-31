31.08.2020 (17:50)

Творческие коллективы ВС РФ выступят в рамках Армейских международных игр–2020

В рамках культурной программы Армейских международных игр-2020 на открытой сцене Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» пройдут концерты творческих коллективов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также участников творческого конкурса «Армия культуры» между командами-участницами АрМИ-2020.

1 и 4 сентября для гостей и участников игр выступит Ансамбль песни и пляски 15-й армии Воздушно космических сил особого назначения. Артисты коллектива исполнят знаменитые военные хиты, инструментальные и сольные произведения, а также танцевальные номера.

1 и 2 сентября на сцене КВЦ «Патриот» выступит творческий коллектив Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил с концертной программой «Служу России!». Артисты ансамбля представят свои лучшие концертные номера. В концерте также примут участие ансамбль «Серебряные крылья» и детская группа «Высший пилотаж».

2 и 5 сентября для зрителей выступит Ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения. Артисты исполнят популярные современные и военные песни.

4 сентября свою концертную программу представят артисты Центрального дома Российской Армии.

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