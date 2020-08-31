31.08.2020 (17:29)

Военнослужащие ЦВО перед началом учебного года провели обеззараживание 27 образовательных учреждений

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели обеззараживание 27 образовательных учреждений, расположенных на территории военного округа. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В преддверии начала учебного года провели дезинфекцию 27 дошкольных, общеобразовательных и военно-учебных заведений Минобороны России в зоне ответственности округа, в том числе расположенных за рубежом в Киргизии и Таджикистане», - заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Обработке подверглись площадки проведения торжественных линеек, входные группы, лестничные марши, коридоры, столовые, спортивный и актовый залы. Всего к дезинфекции было привлечено 13 мобильных отрядов, укомплектованных специалистами радиационной, химической и биологической защиты соединений и частей округа.

Нанесение дезинфицирующего раствора осуществлялось с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ, аэродромных комбинированных поливомоечных машин АКПМ-3, дезинфекционных комплектов ДКВ-1 и носимых устройств ранцевого типа.

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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