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31.08.2020 (17:23)

Завершен второй день первого этапа конкурса «Аварийный район»

На полигоне Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов, дислоцированного в Сергиевом Посаде Московской области, прошел второй день соревнований «Специальная полоса» международного конкурса «Аварийный район».

Сегодня на «Специальную полосу» вышли команды Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Конго, Социалистической Республики Вьетнам, 12-го Главного управления Минобороны России, Северного флота и МЧС России.

На данном этапе конкурса участники преодолели зараженный участок в средствах спецзащиты, прошли полосу спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортировали оборудование через пересеченную местность на автомобиле, работали с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождали «пострадавших» из-под завалов.

После прохождения полосы участники из Конго исполнили национальные танцы под музыку своей республики.

Судейской коллегией определяются лучшие по итогам первого этапа «Специальная полоса».

В следующие дни участникам игр предстоит пройти еще два этапа «Эстафета» и «Победный рывок».

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Аварийный район
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