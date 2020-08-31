31.08.2020 (17:20)

В Армении определился лучший снайпер на международном конкурсе «Воин мира» АрМИ-2020

На горном полигоне Иджеван Минобороны Армении на завершающем этапе по огневой подготовке «Снайпер» в рамках конкурса «Воин мира» Армейских международных игр-2020 определилась лучшая команда.

Этап по огневой подготовке «Снайпер» предусматривал соблюдение следующих условий: количество патронов — 15 шт. (3 пробных и 12 зачетных); патроны снаряжались в магазины по 5 патронов в каждый; положение для стрельбы: при первом показе — лежа с руки, при втором — с колена, при третьем — стоя. Упражнение выполнялось из трех положений для стрельбы, из каждого положения для стрельбы производилось по пять одиночных выстрелов.

После подведения итогов по огневой подготовке этапа «Снайпер» среди мужчин и женщин команда из России одержала победу, на втором месте команда из Белоруссии, на третьем — военнослужащие из Армении.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» принимают участие команды из Армении, Белоруссии, Греции и России. Каждая команда представлена четырьмя военнослужащими, в том числе — одна женщина.

Конкурс «Воин мира» в Армении проводится с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

2 сентября пройдет церемония награждения и поощрения победителей по итогам всех этапов конкурса, а также гала-концерт с участием звезд армянской эстрады и Ансамбля песни и пляски Минобороны Армении.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» проводится с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

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