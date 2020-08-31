31.08.2020 (17:13)

Российская снайперская пара установила рекорд в стрельбе залпом на конкурсе «Снайперский рубеж» АрМИ-2020 в Белоруссии

На полигоне Брестский Республики Беларусь в ходе проведения второго этапа конкурса «Снайперский рубеж» российская пара снайперов установила рекорд в поражении цели залпом.

Российская снайперская пара в упражнении «Найти и уничтожить» определила свои мишени и поразила их залпом за восемь секунд, установив абсолютный рекорд в данном упражнении. Стрельба велась на дальности 200 метров из глубины здания.

По итогам второго этапа соревнований определились лучшие снайперские пары команд. Первую и вторую строчку парного зачета заняли хозяева соревнований — снайперские пары из Республики Беларусь, российская снайперская пара, установившая рекорд в стрельбе залпом, завоевала третье место. Вторая пара российских снайперов показала четвертый результат.

В ходе второго этапа «Парный зачет» военнослужащие выступали в составе снайперских пар (всего 14 снайперских пар). В течение трех соревновательных дней снайперы выполняли семь конкурсных упражнений: «Догони», «Найди свою», «Отход», «Прими решение», «Взаимодействие», «Найти и уничтожить» и «Стрельба с напарника», которое было проведено в ночных условиях.

В конкурсе «Снайперский рубеж» осталось провести два этапа с шестью конкурсными упражнениями, в ходе которых военнослужащие будут соревноваться в командном первенстве.

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители семи стран — России, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

В состав российской команды вошли победители всеармейского этапа конкурса —курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и военнослужащие Восточного военного округа.

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