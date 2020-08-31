Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2020 (17:07)

Группа российских десантников совершила 30-км марш по пересеченной местности под Брестом в рамках конкурса АрМИ-2020 «Полярная звезда»

Сегодня участники конкурса «Полярная звезда» Армейских международных игр–2020 в рамках второго этапа соревнований совершили марш по пересеченной местности протяженностью 30 км.

Маршрут для российской команды пролегал по незнакомой болотисто–лесистой местности. В ходе марша десантники преодолели зараженный участок местности и водную преграду, оказали первую медицинскую помощь условному пострадавшему и провели обязательные сеансы связи.

Ранее военнослужащие отработали первое упражнение второго этапа, осуществив десантирование на точность в составе разведывательной группы вслед за грузом.

Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на территории Республики Беларусь в период с 23 августа по 5 сентября. Российскую Федерацию на конкурсе представляют военнослужащие гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Экипажи боевых машин из Белоруссии, Ирана и России прошли в финал «Суворовского натиска» и поборются за главный кубок в эстафете
Более 10 тыс. российских военнослужащих посмотрели прямую трансляцию открытия международного конкурса «Аварийный район»
Участники конкурса «Аварийный район» посетили Главный храм Вооруженных Сил РФ и Красную площадь
Команды-призеры международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» провели техобслуживание своих автомобилей и передали автотехнику военнослужащим Учебного центра подготовки младших специалистов АБТС МО РФ

Метки:
АрМИ , Полярная звезда
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false