31.08.2020 (17:07)
Группа российских десантников совершила 30-км марш по пересеченной местности под Брестом в рамках конкурса АрМИ-2020 «Полярная звезда»
Сегодня участники конкурса «Полярная звезда» Армейских международных игр–2020 в рамках второго этапа соревнований совершили марш по пересеченной местности протяженностью 30 км.
Маршрут для российской команды пролегал по незнакомой болотисто–лесистой местности. В ходе марша десантники преодолели зараженный участок местности и водную преграду, оказали первую медицинскую помощь условному пострадавшему и провели обязательные сеансы связи.
Ранее военнослужащие отработали первое упражнение второго этапа, осуществив десантирование на точность в составе разведывательной группы вслед за грузом.
Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на территории Республики Беларусь в период с 23 августа по 5 сентября. Российскую Федерацию на конкурсе представляют военнослужащие гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.