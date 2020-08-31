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31.08.2020 (17:03)

На западе России завершилось масштабное учение, в котором было задействовано 6 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц бронетехники

В Ленинградской и Калининградской областях завершилось двустороннее командно-штабное учение с Балтийским флотом и общевойсковой армией, в котором приняло участие около 6 тысяч военнослужащих, было задействовано 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты.

«Практические действия штабов и войск прошли на пяти полигонах в Ленинградской и Калининградской областях, морских полигонах в акватории Балтийского моря и островах Финского залива», - подвёл итоги руководитель учения командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

В ходе учения штабы получили опыт в планировании оборонительных действий, реализации комплекса мер по стабилизации обстановки, поддержании взаимодействия и всестороннего обеспечения проводимых операций. Войска отработали поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооружённых формирований, охрану и оборону морских коммуникаций, высадку десанта на необорудованное побережье, противодесантные и контрнаступательные действия.

На всех этапах учения предпринимались исчерпывающие противоэпидемиологические меры. В настоящее время участники учения приступили к перебазированию в пункты постоянной дислокации. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Учения
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