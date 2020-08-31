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31.08.2020 (16:55)

В Абхазии прошел первый Международный военно-технический форум «Армия-2020» с демонстрацией современных образцов вооружения

В Абхазии прошел первый Международный военно-технический форум «Армия-2020» с демонстрацией современных образцов вооружения

В ходе мероприятия военнослужащие впервые продемонстрировали зрителям новейшие образцы военной техники и стрелкового оружия, стоящие на вооружении базы.

На территории российской военной базы в Абхазии завершился Международный военно-технический форум «Армия-2020», который посетили более 5 тыс. человек.

Форум проходил на территории парка «Патриот» российского соединения в Гудауте. В ходе мероприятиъя военнослужащие впервые продемонстрировали зрителям новейшие образцы военной техники и стрелкового оружия, стоящие на вооружении базы.

В рамках форума на специально подготовленных выставочных площадках была представлена гусеничная, колёсная военная техника и стрелковое оружие, в частности, модернизированные танки Т-72БЗ, новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня «Град», бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», самоходные артиллерийские установки «Акация», пушки, станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения.

Также на форуме работали развлекательные площадки культурно-художественной и военно-патриотической направленности, программы с проведением спортивно-военных игр, пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевые кухни.

На открытии форума перед военнослужащими и гостями форума выступила звезда российской эстрады Юлия Чичерина.

Справочно:

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проводился в соответствии с указаниями командующего войсками Южного военного округа в целях демонстрации мощи и укрепления положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации, развития научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса РФ, военно-технического сотрудничества и создания условий для внедрения передовых разработок и технологий в интересах ВС РФ.

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Метки:
Южный военный округ
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