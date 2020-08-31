31.08.2020 (16:50)

Экипажи боевых машин из Белоруссии, Ирана и России прошли в финал «Суворовского натиска» и поборются за главный кубок в эстафете

В международном конкурсе «Суворовский натиск» завершился этап индивидуальных гонок, в ходе которого определись страны - финалисты конкурса, среди которых будет разыгран главный кубок второго по значимости конкурса Армейских международных игр. В финальной эстафете встретятся команды из Белоруссии, Ирана и России.

В седьмой день конкурса в Амурской области резко испортилась погода, которая значительно усложнила и без того сложный маршрут с препятствиями. Согласно жребию, в этот день соревновались экипажи России, Ирана и Конго. Российский экипаж, не смотря на проливной дождь, с первых минут показал высочайшую скорость, безупречную технику вождения и точную стрельбу. В итоге заезда экипаж в составе курсантов ДВОКУ Рамиля Даушева, Захара Брестера и Никиты Прокопенко обновили установленный два дня назад коллегами по команде рекорд трассы со временем 21 минута 54 секунды. Вторыми в заезде пришел экипаж Ирана за 38 минут. Представители Конго, впервые принимающие участие в конкурсе, преодолевали трассу около одного часа. По результатам индивидуальных гонок определены три команды, которые встретятся 4 сентября в финальной эстафете.

Стоит отметить, что все три экипажа России показали 100% результат поражения целей, которых программой конкурса предусмотрено девять штук на каждую машину. Механики-водители проявили высочайшее мастерство, преодолевая 10 препятствий и участки с переувлажненным грунтом. Большинство показателей российской команды выросло по сравнению с выступлением в прошлые годы в Китае.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло восемь команд. Это представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России. Большинство стран участвуют в конкурсе впервые.

Пресс-центр конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр

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