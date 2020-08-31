31.08.2020 (16:36)
Более 10 тыс. российских военнослужащих посмотрели прямую трансляцию открытия международного конкурса «Аварийный район»
12-м Главным управлением Министерства обороны Российской Федерации в рамках Армейских международных игр–2020 была организована трансляция конкурса «Аварийный район» более чем в 60 соединениях и воинских частях ВС РФ.
Кроме того, трансляция была запущена на экранах клубов болельщиков, функционирующих в Сергиевом Посаде и подмосковном Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».
Сегодня с участием первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова состоялось торжественное открытие конкурса «Аварийный район».
На первый этап «Специальную полосу» вышли команды Белоруссии, Мали, Абхазии и Камбоджи. По итогам первого дня соревнований вперед вырвалась команда Республики Беларусь с результатом 40 мин 19 сек.
На этапе конкурса участники преодолели зараженный участок в средствах спецзащиты, прошли огненно-штурмовую полосу и «полосу спасателя» с 12-метровым скалодромом, транспортировали оборудование через пересеченную местность на автомобиле, работали с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождали условно пострадавших из-под завалов.
Следующий соревновательный день пройдет 31 августа, где свои умения покажут команды Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Конго, Социалистической Республики Вьетнам, 12-го Главного управления Минобороны России, Северного флота и МЧС России.