31.08.2020 (16:36)

Более 10 тыс. российских военнослужащих посмотрели прямую трансляцию открытия международного конкурса «Аварийный район»

12-м Главным управлением Министерства обороны Российской Федерации в рамках Армейских международных игр–2020 была организована трансляция конкурса «Аварийный район» более чем в 60 соединениях и воинских частях ВС РФ.

Кроме того, трансляция была запущена на экранах клубов болельщиков, функционирующих в Сергиевом Посаде и подмосковном Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Сегодня с участием первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова состоялось торжественное открытие конкурса «Аварийный район».

На первый этап «Специальную полосу» вышли команды Белоруссии, Мали, Абхазии и Камбоджи. По итогам первого дня соревнований вперед вырвалась команда Республики Беларусь с результатом 40 мин 19 сек.

На этапе конкурса участники преодолели зараженный участок в средствах спецзащиты, прошли огненно-штурмовую полосу и «полосу спасателя» с 12-метровым скалодромом, транспортировали оборудование через пересеченную местность на автомобиле, работали с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождали условно пострадавших из-под завалов.

Следующий соревновательный день пройдет 31 августа, где свои умения покажут команды Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Конго, Социалистической Республики Вьетнам, 12-го Главного управления Минобороны России, Северного флота и МЧС России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице