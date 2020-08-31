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31.08.2020 (16:20)

Участники конкурса «Аварийный район» посетили Главный храм Вооруженных Сил РФ и Красную площадь

Иностранные участники конкурса «Авариный район» посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и Красную площадь. Военнослужащие ознакомились с уникальнейшим проектом «Дорога памяти» протяжённостью 1418 шагов.

Кроме того, команды побывали на Красной площади и в музеях Московского Кремля. Иностранные военнослужащие возложили цветы на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В этом году на конкурс прибыли команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Аварийный район , АрМИ , Главный храм ВС РФ
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