31.08.2020 (16:10)

Команды-призеры международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» провели техобслуживание своих автомобилей и передали автотехнику военнослужащим Учебного центра подготовки младших специалистов АБТС МО РФ

Команды, занявшие призовые места на международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» отдыхают после недели ежедневных гоночных сражений и готовятся к убытию в Москву для участия в торжественной церемонии закрытия Армейских международных игр-2020.

Конкурсанты провели обслуживание ранее полученных от российской стороны командных комплектов автомобилей (по две единицы каждого из 5 типов, принимавших участие в конкурсе). После восстановления технической готовности команды передали автотранспорт военнослужащим Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России, на базе которого с 23 по 29 августа и проходили соревнования военных автомобилистов.

Международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники-2020» завершился безоговорочной победой российской сборной, завоевавшей 100% золотых наград. Второе место в общекомандном зачете осталось за командой Китайской Народной Республики, бронзовые награды увозит сборная Узбекистана.

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