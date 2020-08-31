Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2020 (16:00)

Танковая дивизия ЦВО на Урале получила десять модернизированных танков Т-72Б3М

Десять танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками получила гвардейская танковая дивизия Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Челябинской области. Об этом сообщил командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин.

«В августе на вооружение гвардейской танковой дивизии ЦВО поступило 10 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности, бронезащищенности экипажа, а также использования современного прицельного оборудования», – сказал генерал-полковник А. Лапин.

Танки Т-72Б3М, поступившие на вооружение танковой дивизии на Южном Урале, оснащены новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи «Акведук» и многоканальным прицелом «Сосна-У» с тепловизором. Также новую бронетехнику получили высшие военные учебные заведения, дислоцированные на территории военного округа. Для обеспечения процесса подготовки курсантов парк вооружения Новосибирского высшего командного и Казанского высшего танкового командного училища пополнили 6 единиц модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М и два современных танка с газотурбинной силовой установкой Т-80БВМ.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Китайские разведчики стали лучшими в индивидуальной стрельбе на армейских играх в Новосибирске
Полевой музей «Боевой славы Урала» на форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге посетило около 7 тыс. человек
Кластер войск РХБ защиты признан лучшим на форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге
Военные полицейские ЦВО показали более 50 образцов специального вооружения на форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false