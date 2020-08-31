31.08.2020 (15:55)

Команды России, Узбекистана и Армении выиграли комплексную эстафету на конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник»

На пятом этапе конкурса Армейских международных игр-2020 «Мастер-оружейник», который проходит на полигоне Константиновка в Пензенской области, определились победители комплексной эстафеты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения.

Командам предстояло на время произвести полную разборку и сборку пистолета Макарова ПМ, автомата Калашникова АК-74, пулемёта ПКМ и гранатомёта РПГ-7В, а также зенитной установки ЗУ-23, гаубицы Д-30 и реактивной системы залпового огня «Град». После сборки стрелкового оружия участники пробегали по 400 метров и выполняли стрельбы по 13 мишеням на точность. А экипажи зенитного и артиллерийского вооружения выполняли холостые выстрелы для подтверждения исправности орудий. За каждый промах, упавший элемент, или недокрученную гайку команды получали по 30 секунд штрафного времени.

По итогам данного этапа конкурса первое место с результатом 53:42 сек. заняла команда России, представленная на соревновании Пензенским артиллерийским инженерным институтом. На втором месте команда Узбекистана с результатом 1:05:54 сек. Ещё одно призовое заняла команда Армении, которая показала общее время 1:16:42 сек.

Международный конкурс в Пензе открылся 23 августа. Он в этом году проводился в пятый раз. В соревнованиях участвовали 8 команд и по этому показателю являлся самым представительным. Впервые в конкурсе принимали участие команды Вооружённых сил Лаоса, Камбоджа, Конго и Абхазии. Также в соревнованиях были представлены сборные команды России, Армении, Ирана и Узбекистана.

Состязания проводились в пять этапов. На предыдущих этапах оружейники по отдельности выявляли лучших в ремонте гаубиц, зенитных установок и реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия.

Сейчас судьи подводят итоги конкурса. После чего состоится торжественная церемония закрытия соревнований и объявление победителей и призеров среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». Победителям будут вручены кубки, медали и памятные подарки.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и организаторов соревнования, зрители на конкурс допускались после прохождения термометрии и дезинфекции. На трибунах обеспечена социальная дистанция. Все гости мероприятия ходят в медицинских масках.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице