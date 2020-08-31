31.08.2020 (15:51)

Содружество Независимых Государств в системе региональной безопасности России

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» состоялся круглый стол на тему: «Современный миропорядок и его влияние на национальную безопасность Российской Федерации».

Основное внимание участники встречи уделили анализу проблем обеспечения национальной безопасности государства в условиях современного миропорядка, развитию научных связей военного и гражданского экспертного сообщества по исследованию актуальных вопросов данной проблематики.

Руководители и эксперты государственных и общественных организаций Российской Федерации, международных структур в своих выступлениях акцентировали внимание на существующих вызовах и угрозах национальным интересам РФ, её роли в укреплении региональной и глобальной безопасности.

С одним из таких докладов на тему: «Военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств — важнейший фактор обеспечения региональной безопасности» выступили представители Секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Они отметили, что развитие сотрудничества с государствами постсоветского пространства является для России одним из приоритетов её внешней политики и играет важную роль в обеспечении национальной и региональной безопасности. Данный тезис не только закреплен в ряде основополагающих документов Российской Федерации, в том числе Стратегии национальной безопасности России до 2020 года и Концепции ее внешней политики, но и находит свою реализацию в практике многостороннего и двустороннего военного сотрудничества.

Представители Секретариата СМО СНГ подчеркнули, что многостороннее военное сотрудничество в формате Содружества при ключевой роли России развивается в самом широком спектре взаимных интересов и существенно влияет на обеспечение региональной безопасности и стабильности государств.

Его содержание и направленность отражают реальную заинтересованность стран в совместном обеспечении военной безопасности и развитии военного сотрудничества. Даже нынешние трудности с пандемией COVID-19 не остановили взаимодействие стран, а лишь подтолкнули к расширению и поиску новых форм и направлений международных контактов.

Значительные перспективы для дальнейшего взаимодействия стран в военной сфере открываются с утверждением Советом глав государств СНГ Концепции военного сотрудничества до 2025 года, разработанной Советом министров обороны государств-участников СНГ.

В целом по итогам круглого стола его участниками были выработаны совместные предложения, направленные на укрепление национальной и региональной безопасности Российской Федерации и её партнеров, определены приоритеты научно-практических изысканий по данной проблематике.

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