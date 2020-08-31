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31.08.2020 (15:45)

Российская команда международного конкурса «Уверенный приём» одержала уверенную победу в товарищеском матче по волейболу

Российская команда, выступающая на международном конкурсе «Уверенный приём», одержала уверенную победу в товарищеском матче по волейболу. В упорной борьбе воины-связисты из России сразились с хозяевами соревнований — командой Белоруссии.

По итогам серии игр команда, представляющая Вооруженные Силы Российской Федерации, продемонстрировала качественную игру и одержала победу со счётом 4:2.

Уже в среду участники состязаний продемонстрируют свою работу на оборудовании IT- структуры.

Завершится конкурс профессионального мастерства военных связистов самым зрелищным этапом — военизированной эстафетой. В ходе финального испытания военнослужащим стран-участниц предстоит выполнить единичные нормативы, а также продемонстрировать мастерство вождения и развёртывания командно-штабной машины P-142Н.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Уверенный прием , АрМИ
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