31.08.2020 (15:45)
Российская команда международного конкурса «Уверенный приём» одержала уверенную победу в товарищеском матче по волейболу
Российская команда, выступающая на международном конкурсе «Уверенный приём», одержала уверенную победу в товарищеском матче по волейболу. В упорной борьбе воины-связисты из России сразились с хозяевами соревнований — командой Белоруссии.
По итогам серии игр команда, представляющая Вооруженные Силы Российской Федерации, продемонстрировала качественную игру и одержала победу со счётом 4:2.
Уже в среду участники состязаний продемонстрируют свою работу на оборудовании IT- структуры.
Завершится конкурс профессионального мастерства военных связистов самым зрелищным этапом — военизированной эстафетой. В ходе финального испытания военнослужащим стран-участниц предстоит выполнить единичные нормативы, а также продемонстрировать мастерство вождения и развёртывания командно-штабной машины P-142Н.