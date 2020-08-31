31.08.2020 (15:42)

Участники конкурса «Глубина-2020» в Севастополе соревнуются в выполнении упражнения «Фланец»

На Черноморском флоте (ЧФ) участники международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина», который проводится в рамках Армейских международных игр, соревновались в выполнении упражнения под названием «Фланец».

Сборная ВМФ России, команды Гвинеи и Мозамбика боролись за лучший результат в правильной сборке под водой фланцевого соединения при помощи различных шпилек, гаек и прокладок.

В ходе этого упражнения участникам необходимо было последовательно выполнить 4 элемента, состоящих из разных этапов сборки одного цельного фланцевого соединения.

Сложность данного упражнения заключалась в том, что в сборке присутствуют похожие элементы, но с разным диаметром, а в одном из элементов каждый болт имеет индивидуальное посадочное место, так как все они различной длины.

Для оценки правильности и качества подводной работы водолазов фланцы каждой команды поднимали из воды на поверхность и судьи проверяли результаты.

Итоги всех упражнений будут подведены 3 сентября на церемонии закрытия конкурса «Глубина-2020».

Международные соревнования проходят на полигоне Объединённого учебного центра ВМФ, а также в бассейне филиала ФАУ МО РФ ЦСКА в г. Севастополе.

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