31.08.2020 (15:40)

Более 10 тыс. болельщиков посетили фан-зону конкурса «Полевая кухня» в КВЦ «Патриот» в дни проведения АрМИ-2020

В фан-зоне конкурса по полевой выучке военных поваров и пекарей «Полевая кухня» АрМИ-2020, развернутой в Конгрессно-выставочном комплексе парка «Патриот», организован и действует клуб болельщиков этого конкурса.

Клуб болельщиков был организован для поддержки основных соревнований конкурса, проходящих в эти дни в Московской области на полигоне Алабино Западного военного округа в рамках Армейских международных игр–2020.

Всего конкурс «Полевая кухня» включает четыре этапа: «Срельба из штатного стрелкового оружия», «Приготовление пищи по произвольной рецептуре», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Приготовление пищи по установленному меню и выпекание хлеба» а также проведение мастер-класса по приготовлению блюд национальной кухни.

Международные соревнования «Полевая кухня» проходят на полигоне Алабино с 23 августа по 2 сентября. Всего за время проведения АрМИ-2020 фан-зону конкурса в парке «Патриот» посетили более 10 тыс. зрителей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице