31.08.2020 (09:30)
Определилась очередность выступления экипажей первого и второго дивизиона в полуфиналах конкурса «Танковый биатлон»
Сегодня на подмосковном полигоне Алабино определилась очередность выступления экипажей первого и второго дивизиона в полуфиналах конкурса «Танковый биатлон», которые состоятся 1 и 2 сентября. Танкисты России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана откроют второй день полуфинальной борьбы. Затем команды Конго, Лаоса и Таджикистана определят финалистов конкурса во втором дивизионе.
Полуфинальные заезды проводятся в формате «Командной эстафеты». Три экипажа каждой сборной поочередно проходят трассу состязаний на одном танке. Порядок преодоления трассы определяется жребием за час до старта. Всего предусмотрено четыре варианта.
В ходе эстафеты экипажи должны поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом танкового биатлона.
Начало первого заезда в 11 часов, второй заезд будет начинаться в 15.00 часов.