Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2020 (09:30)

Определилась очередность выступления экипажей первого и второго дивизиона в полуфиналах конкурса «Танковый биатлон»

Сегодня на подмосковном полигоне Алабино определилась очередность выступления экипажей первого и второго дивизиона в полуфиналах конкурса «Танковый биатлон», которые состоятся 1 и 2 сентября. Танкисты России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана откроют второй день полуфинальной борьбы. Затем команды Конго, Лаоса и Таджикистана определят финалистов конкурса во втором дивизионе.

Полуфинальные заезды проводятся в формате «Командной эстафеты». Три экипажа каждой сборной поочередно проходят трассу состязаний на одном танке. Порядок преодоления трассы определяется жребием за час до старта. Всего предусмотрено четыре варианта.

В ходе эстафеты экипажи должны поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом танкового биатлона.

Начало первого заезда в 11 часов, второй заезд будет начинаться в 15.00 часов.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Участники международного конкурса «Кубок моря-2020» вышли в море для выполнения четвертого эпизода состязаний
Сегодня в Узбекистане технический персонал военных автоинспекций стран-участниц международных состязаний «Дорожный патруль - 2020» расставит акценты между лидерами конкурса
Более 15 тыс. болельщиков посетили фан-зону конкурса «Десантный взвод» в КВЦ «Патриот» в дни проведения АрМИ-2020
Зрителям и участникам международного конкурса «Безопасная среда» представили историческую реконструкцию, посвященную подвигу костромичей в годы ВОВ

Метки:
АрМИ , Танковый биатлон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false