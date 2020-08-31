31.08.2020 (09:30)

Определилась очередность выступления экипажей первого и второго дивизиона в полуфиналах конкурса «Танковый биатлон»

Сегодня на подмосковном полигоне Алабино определилась очередность выступления экипажей первого и второго дивизиона в полуфиналах конкурса «Танковый биатлон», которые состоятся 1 и 2 сентября. Танкисты России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана откроют второй день полуфинальной борьбы. Затем команды Конго, Лаоса и Таджикистана определят финалистов конкурса во втором дивизионе.

Полуфинальные заезды проводятся в формате «Командной эстафеты». Три экипажа каждой сборной поочередно проходят трассу состязаний на одном танке. Порядок преодоления трассы определяется жребием за час до старта. Всего предусмотрено четыре варианта.

В ходе эстафеты экипажи должны поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом танкового биатлона.

Начало первого заезда в 11 часов, второй заезд будет начинаться в 15.00 часов.

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