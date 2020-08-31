31.08.2020 (15:30)

Минобороны сдаст два многофункциональных медцентра на 300 койко-мест в Пскове и Псковской области досрочно

В настоящее специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство двух многофункциональных медицинских центров оснащенных самым современным оборудованием и техникой на 200 и 100 койкомест, в Пскове и Великих Луках. На обьектах –максимальная степень готовности, все работы завершены, ведется пуско-наладка и тестирование медоборудования и техники. В ближайшее время новые медицинские обьекты будут сданы в эксплуатацию.

Строительство медцентров, предназначенных для оказания медицинской помощи гражданскому населению региона, ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ.

Ход возведения социально значимых объектов в регионе проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Медцентры возведенные в регионе также построены с значительным опережением графика. Изначально строительство планировалось завершить с 15 сентября.

Медцентры строятся по типовым проектам Минобороны России, которые уже были успешно реализованы в текущем году в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны, а также одного медцентра в Воронеже и 3-х центров в Республике Дагестан построенных для нужд населения регионов.

Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Также в ходе посещения 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии замминистра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтили память воинов-десантников 6-й роты и возложили к мемориалу «Купол» в Черехе цветы, отдав дань уважения павшим воинам.

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