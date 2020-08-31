31.08.2020 (15:00)

Участники и судьи конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2020 посетили Главный храм ВС РФ

Участники и судьи конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр-2020 из России, Белоруссии, Армении, Абхазии, Узбекистана и Вьетнама посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и мемориальный комплекс «Дорога памяти» в подмосковной Кубинке.

В каждом зале музейного комплекса установлены специальные терминалы, позволяющие отыскать информацию про участников Великой Отечественной войны. На данный момент загружено более 30 млн биографий, но база постоянно пополняется. Среди представленных экспонатов — личные вещи красноармейцев, фронтовые письма, газетные публикации, флаги и знамена, а также военные немецкие трофеи.

В музее есть несколько кинозалов. Во время экскурсии военные повара и пекари, принимающие участие в конкурсе, посмотрели документальные фильмы о блокаде Ленинграда и Сталинградской битве. Большой интерес вызвала экспозиция, посвященная культуре в годы Великой Отечественной войны.

После музея гости посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Его построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами. К примеру, диаметр барабана главного купола — 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. А высота малых куполов — 14 метров 18 сантиметров (1418 дней и ночей длилась война 1941–1945 годов).

В завершение судьи и участники конкурса «Полевая кухня» посетили расположенный рядом с храмом музей под открытым небом «Поле Победы». Это имитация поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Здесь можно увидеть уничтоженные немецкие танки и самолеты, советские пулеметы, блиндажи и танки Т-32 и КВ-1.

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