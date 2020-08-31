31.08.2020 (14:58)

Китайские разведчики стали лучшими в индивидуальной стрельбе на армейских играх в Новосибирске

Команда разведчиков из Китайской Народной Республики по итогам четвертого этапа на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2020» показала наивысший результат в индивидуальной стрельбе из штатного оружия и метании саперных лопат и ножей.

В течение двух дней участники конкурса демонстрировали навыки стрельбы из таких видов оружия, как автомат Калашникова (АК-74), ручной пулемет Калашникова (РПК-74), пистолет Макарова (ПМ), снайперская винтовка Драгунова (СВД) и ручной гранатомет (РПГ). Разведчикам предстояло поразить мишени с дистанций от 15 до 600 м в зависимости от типа оружия. Стрельба производилась на время, участники могли получить дополнительные баллы за сэкономленные боеприпасы. Кроме того, военнослужащие соревновались в навыках метания саперных лопат и ножей с дистанций 4, 6 и 8 метров.

Второй и третий результат в индивидуальной стрельбе продемонстрировали военнослужащие из Российской Федерации и Республики Узбекистан. На четвертом этапе участникам соревнований также предстоит выполнить стрельбы из штатного стрелкового оружия в составе разведывательных групп.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит с 23 августа по 5 сентября на базе НВВКУ. В соревнованиях принимают участие восемь команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные – команды Южно-Африканской Республики и Афганистана, в их составе по одному человеку.

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