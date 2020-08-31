31.08.2020 (14:44)

Абсолютным лидером в спортивных достижениях на конкурсе «Дорожный патруль» в Узбекистане стала команда военных автоинспекторов из России

Команда российских военных автоинспекторов одержала абсолютную победу на спартакиаде, проводимой в рамках конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр–2020.

Мероприятия спартакиады проводились в течение двух суток. За время состязаний команды из России, Узбекистана и Белоруссии на территории полигона Кокандский провели товарищеские матчи по мини-футболу и волейболу, а также состязания по перетягиванию каната.

В ходе спартакиады каждая команда страны-участницы конкурса продемонстрировала свою физическую подготовку и спортивную сноровку, показала друг другу слаженную работу команд и взаимовыручку.

Матчи и состязания прошли в дружественной обстановке, где абсолютное первенство завоевала команда Российской Федерации, выйдя на первую позицию в общем зачете. Серебряными призерами стали военнослужащие команды Республики Узбекистан, бронза досталась команде Республики Беларусь.

Завтра стартует заключительное испытание международного конкурса «Дорожный патруль» — соревнование «Регулирование дорожного движения», на котором в очередной раз вступят в борьбу за первенство лучшие военные автоинспекторы трех стран.

Команда Российской Федерации традиционно первой выйдет на старт и продемонстрирует свои навыки в регулировании дорожного движения, начав заключительное испытание конкурса.

Основные мероприятия международного конкурса «Дорожный патруль» будут проходить до 2 сентября.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам-участницам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.



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